В случае с Украиной достижение целей специальной операции политико-дипломатическим способом невозможно. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 29 марта, приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Москва «неоднократно говорила, что цели России могут достигаться различными путями».

«Это политико-дипломатическими или, если политико-дипломатическими в настоящий момент невозможны, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, военными, то есть, посредством проведения специальной военной операции», — отметил он.

Песков сообщил, что для Кремля ключевым является выполнение нескольких требований. Это обеспечение безопасности людей в новых регионах страны и обеспечение безопасности России в целом.