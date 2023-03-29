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1 час назад

Кремль заявил о невозможности достижения целей СВО дипломатическим способом

Lenta.ruиещё 1

В случае с Украиной достижение целей специальной операции политико-дипломатическим способом невозможно. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 29 марта, приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Москва «неоднократно говорила, что цели России могут достигаться различными путями».

«Это политико-дипломатическими или, если политико-дипломатическими в настоящий момент невозможны, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, военными, то есть, посредством проведения специальной военной операции», — отметил он.

Песков сообщил, что для Кремля ключевым является выполнение нескольких требований. Это обеспечение безопасности людей в новых регионах страны и обеспечение безопасности России в целом.

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Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Путин сообщил, что такие действия стали ответом Москвы на просьбы республик Донбасса о помощи.

Армия,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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