Зеленский рассказал о переданной Киеву неисправной системе ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одна из европейских стран прислала Киеву неисправную систему противовоздушной обороны (ПВО), установку пришлось заменить. Об этом он рассказал в интервью Associated Press.

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По словам главы государства, неисправный комплекс меняли «снова и снова». Какая именно страна передала его Зеленский не уточняет.

При этом украинский лидер поблагодарил Запад за военную помощь и отметил, что большую часть обещанной военной техники Киев пока так и не получил.