Первый в России мобильный бункер отправили в зону спецоперации

Компания «Доргеотех» отправила в зону проведения специальной военной операции первый в России мобильный бункер на колесах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора компании Алексея Девятилова.

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По его словам, в бункере могут спать четыре человека, а в случае обстрела в нем могут укрыться до восьми военнослужащих. Фортификацию можно легко разместить в траншее и достать из нее — транспортировка возможна с помощью автомобилей УАЗ и «Нива». Кроме того, изготавливается вариант крепления к машинам «Урал» и КамАЗ».

Внутри есть все необходимое для длительного проживания. Отапливается бункер при помощи печи, на которой можно готовить пищу. Размер убежищ компании составляет от 2,5 до 6 метров, а вес — от 1,4 до 2,5 тонн. По словам Девятилова, в управлении инженерных войск подтвердили, что подобных изделий у российской армии практически нет.

«Разработанные нами бункеры позволяют надежно защитить бойцов от поражения осколочно-фугасными снарядами. Металлическая конструкция, закопанная в грунт, выдерживает воздействие 152 мм боеприпасов», — добавил директор.