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18 минут назад

В Белоруссии вызовут на сборы девять тысяч военнообязанных

Lenta.ruиещё 1

Минобороны Белоруссии вызовет на военные сборы 9000 военнообязанных. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Минска полковник Владимир Игнатик, передает ТАСС.

В Белоруссии вызовут на сборы девять тысяч военнообязанных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Количество призываемых в этом году на сборы военнообязанных равно количеству, которое было в предыдущем, 2021 и в 2020 году. Это 9000. То есть, у нас ничего не поменялось», — заявил он.

10 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса армии страны на военную службу. Согласно документу, в 2023 году будет призвано до 230 офицеров в возрасте до 27 лет и еще 20 человек — в погранслужбу.

В ноябре 2022 года стало известно, что всем военнообязанным в Белоруссии пришлют повестки для проверки данных состоящих на воинском учете граждан.

Армия,Владимир Игнатик,Александр Лукашенко,
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