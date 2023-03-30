Войска РФ уничтожили авиаснарядом замаскированный танк ВСУ

"На авдеевском направлении разведывательным подразделением 1-го Армейского корпуса выявлены танк в укрытии и скопление военнослужащих ВСУ численностью до 10 человек. Замаскированная боевая машина и личный состав были уничтожены в результате удара авиации ВКС (Воздушно-космических сил - прим. ТАСС) России с применением управляемого боеприпаса", - сказал Бигма в видео, опубликованном в четверг в Telegram-канале Минобороны России.