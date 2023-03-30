Войска РФ уничтожили авиаснарядом замаскированный танк ВСУ

Военные российской группировки войск "Юг" обнаружили и уничтожили ударом авиации с применением управляемого авиаснаряда танк в укрытии и скопления военнослужащих Вооруженных сил украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщил в четверг начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"На авдеевском направлении разведывательным подразделением 1-го Армейского корпуса выявлены танк в укрытии и скопление военнослужащих ВСУ численностью до 10 человек. Замаскированная боевая машина и личный состав были уничтожены в результате удара авиации ВКС (Воздушно-космических сил - прим. ТАСС) России с применением управляемого боеприпаса", - сказал Бигма в видео, опубликованном в четверг в Telegram-канале Минобороны России.
Также, по его данным, также на донецком направлении в районе Марьинки штурмовые группы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) во взаимодействии с артиллеристами пресекли попытку противника приблизиться к позициям одного из подразделений Южной группировки войск.
"Противник был остановлен плотным огнем. Понеся потери в личном составе до 20 человек и в бронетехнике, националисты отступили", - сказал начальник пресс-центра группировки.