Зеленский назвал последствия поражения Украины в Артемовске

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если ВСУ отступят из Артемовска, на него начнут давить зарубежные союзники и украинцы, которые захотят компромисса с Россией. Об этом он рассказал в интервью Associated Press.

По словам Зеленского, если Украина потеряет контроль над Артемовском, президент России Владимир Путин «продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану».

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«Если он почувствует кровь - почувствует, что мы слабые - он будет давить, давить, давить», - подчеркнул президент Украины.

Как отмечает AP, некоторые западные военные аналитики считают, что у города нет большого стратегического значения, но Зеленский предупредил, что любое поражение на этом этапе конфликта может поставить под угрозу «украинский импульс упорной борьбы».

Он сравнил победу в боевых действий с пирогом, который едят по кускам.

«Маленькие победы, маленькие шаги», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в случае проигрыша в Артемовске украинские власти столкнуться с давлением - как со стороны международного сообщества, так и внутри страны.

«Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу», - заключил Зеленский.

В январе 2023 года под контроль российских военных перешел донецкий город Соледар. В Минобороны РФ подчеркивали, что город имеет стратегическое значение: контроль над ним «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в городе украинские войска».

В начале марта советник украинского президента Александр Роднянский допустил, что ВСУ могут «стратегически отступить» из Артемовска.

В ЛНР заявляли, что за неделю боев за Артемовск ВСУ теряют несколько тысяч человек погибшими и ранеными.

Американские эксперты, опрошенные NBC News, отмечали, что Украина совершила большую ошибку, отказавшись отступить из Артемовска раньше. По их мнению, теперь попытки удержать город «могут обойтись дороже, чем это того стоит».