Зеленский назвал последствия поражения Украины в Артемовске

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если ВСУ отступят из Артемовска, на него начнут давить зарубежные союзники и украинцы, которые захотят компромисса с Россией. Об этом он рассказал в интервью Associated Press.
По словам Зеленского, если Украина потеряет контроль над Артемовском, президент России Владимир Путин «продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану».
«Если он почувствует кровь - почувствует, что мы слабые - он будет давить, давить, давить», - подчеркнул президент Украины.
Как отмечает AP, некоторые западные военные аналитики считают, что у города нет большого стратегического значения, но Зеленский предупредил, что любое поражение на этом этапе конфликта может поставить под угрозу «украинский импульс упорной борьбы».
Он сравнил победу в боевых действий с пирогом, который едят по кускам.
«Маленькие победы, маленькие шаги», - подчеркнул Зеленский.
По его словам, в случае проигрыша в Артемовске украинские власти столкнуться с давлением - как со стороны международного сообщества, так и внутри страны.
«Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу», - заключил Зеленский.
В январе 2023 года под контроль российских военных перешел донецкий город Соледар. В Минобороны РФ подчеркивали, что город имеет стратегическое значение: контроль над ним «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в городе украинские войска».
В начале марта советник украинского президента Александр Роднянский допустил, что ВСУ могут «стратегически отступить» из Артемовска.
В ЛНР заявляли, что за неделю боев за Артемовск ВСУ теряют несколько тысяч человек погибшими и ранеными.
Американские эксперты, опрошенные NBC News, отмечали, что Украина совершила большую ошибку, отказавшись отступить из Артемовска раньше. По их мнению, теперь попытки удержать город «могут обойтись дороже, чем это того стоит».
Источники немецкого таблоида Bild в Киеве рассказывали, что между Зеленским и главой ВСУ Валерием Залужным возник спор из-за Артемовска. Еще в феврале Залужный призвал к отступлению из города «по тактическим соображениям». Зеленский же публично называет город «крепостью» и «живой стеной». Bild утверждает, что с Залужным согласно большинство украинских военных в Артемовске.