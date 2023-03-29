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56 минут назад

ТАСС: ВСУ обстреляли Мелитополь, зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо

Газета.Ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Мелитополь Запорожской области. Как пишет ТАСС, есть попадания в объекты локомотивного депо. О разрушении объектов рассказал журналистам представитель экстренных служб.

ТАСС: ВСУ обстреляли Мелитополь
Фото: Violeta Santos Moura/ReutersVioleta Santos Moura/Reuters

"По предварительной информации, в результате обстрела боевиками ВСУ в 5:30 мск зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя, — говорится в сообщении служб. Там добавили, что есть разрушения, но жертв нет.

27 марта Следственный комитет России обнаружил, предположительно, осколки ракет HIMARS на месте обстрела в Мелитополе. До этого сообщалось, что помещения многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы в Мелитополе повреждены в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, который произошел утром 27 марта. Студенты учебного заведения были эвакуированы в безопасное место, им предоставлено питание и необходимые вещи.

Армия,Следственный комитет,
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