ТАСС: ВСУ обстреляли Мелитополь

"По предварительной информации, в результате обстрела боевиками ВСУ в 5:30 мск зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя, — говорится в сообщении служб. Там добавили, что есть разрушения, но жертв нет.

27 марта Следственный комитет России обнаружил, предположительно, осколки ракет HIMARS на месте обстрела в Мелитополе. До этого сообщалось, что помещения многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы в Мелитополе повреждены в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, который произошел утром 27 марта. Студенты учебного заведения были эвакуированы в безопасное место, им предоставлено питание и необходимые вещи.