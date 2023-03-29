Спецоперация на Украине 29 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 29 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 25 марта 2023 года.

Фото: ТАСС ТАСС

В ЛНР заявили о переброске техники и резервов ВСУ в сторону Славянска

Видео дня

Украинские войска перебрасывают большое количество военной техники и резервов в сторону населенного пункта Славянск, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС.

По словам полковника Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрея Марочко, через Купянск проходит большое количество колонн украинских Вооруженных сил, часть из которых идет в сторону Новоселовского, а другая — в сторону Изюма.

Очевидцы также говорят, что по дороге от Изюма до Славянска движется множество техники и солдат Украины.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Киев подготовил около 200 тысяч человек резерва и получил большое количество военной техники стран, входящих в Североатлантический альянс.

В Донецке нашли установленные ВСУ немецкие противотанковые мины

Украинская армия с помощью реактивных систем залпового огня дистанционно установила немецкие противотанковые мины АТ2 в Донецке, сообщает «Лента.ру».

До сих пор подобные мины не обнаруживали. Теперь они замечены на северо-западе города в поселке шахты «Октябрьский рудник». Украинские вооруженные силы дистанционно минировали местность, используя системы MARS II. Ряд ракет удалось перехватить российскими системами противовоздушной обороны, однако один снаряд раскрывшись, сбросил АТ2 на жилой поселок.

Ранее стало известно, что украинские солдаты минируют дороги и строят фортификационные сооружения на купянском направлении. Они устанавливают минные заграждения даже там, где ранее передвигались мирные жители.

Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 65 военных ВСУ на Купянском направлении

Авиация России совместно с артиллерией уничтожила за сутки на Купянском направлении до 65 украинских военных, сообщает в Telegram Министерство обороны РФ.

Бои произошли в районах населенных пунктов Молчаново, Синьковка и Берестовое Харьковской области. Также удалось уничтожить две боевые бронированные машины и три автомобиля Украины.