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10 минут назад

Франция испытала новую атомную подлодку

Елена Прошина

Франция провела испытания новой атомной подлодки «Дюгэ-Труэн». Об этом сообщил министр ВС страны Себастьен Лекорню, передает «Интерфакс».

Франция испытала новую атомную подлодку
Фото: Marine NationaleMarine Nationale

По его словам, испытания провели в проливе Ла-Манш 27-28 марта. В ходе них подлодка успешно выполнила погружение.

«Дюгэ-Труэн» является многоцелевой ударной подлодкой типа «Барракуда». Она может нести 20 единиц тяжелых единиц торпед Black Shark и крылатых ракет морского базирования Scalp Naval и Exocet.

На данный момент подлодка уже вернулась на судоверфь в Шербуре. В ближайшие месяцы ее продолжат испытывать в Атлантике и Средиземном море.

Стоит отметить, что у ВМС Франции в настоящее время уже есть аналогичная подлодка «Сюффрен». Всего в стране намерены сделать шесть таких судов, они заменят субмарины типа «Рюби».

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