Франция испытала новую атомную подлодку

Франция провела испытания новой атомной подлодки «Дюгэ-Труэн». Об этом сообщил министр ВС страны Себастьен Лекорню, передает «Интерфакс».

Фото: Marine Nationale Marine Nationale

По его словам, испытания провели в проливе Ла-Манш 27-28 марта. В ходе них подлодка успешно выполнила погружение.

«Дюгэ-Труэн» является многоцелевой ударной подлодкой типа «Барракуда». Она может нести 20 единиц тяжелых единиц торпед Black Shark и крылатых ракет морского базирования Scalp Naval и Exocet.

На данный момент подлодка уже вернулась на судоверфь в Шербуре. В ближайшие месяцы ее продолжат испытывать в Атлантике и Средиземном море.