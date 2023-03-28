Франция испытала новую атомную подлодку

Франция провела испытания новой атомной подлодки «Дюгэ-Труэн». Об этом сообщил министр ВС страны Себастьен Лекорню, передает «Интерфакс».
По его словам, испытания провели в проливе Ла-Манш 27-28 марта. В ходе них подлодка успешно выполнила погружение.
«Дюгэ-Труэн» является многоцелевой ударной подлодкой типа «Барракуда». Она может нести 20 единиц тяжелых единиц торпед Black Shark и крылатых ракет морского базирования Scalp Naval и Exocet.
На данный момент подлодка уже вернулась на судоверфь в Шербуре. В ближайшие месяцы ее продолжат испытывать в Атлантике и Средиземном море.
Стоит отметить, что у ВМС Франции в настоящее время уже есть аналогичная подлодка «Сюффрен». Всего в стране намерены сделать шесть таких судов, они заменят субмарины типа «Рюби».