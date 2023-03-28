Власти Ставрополья запретили беспилотники

Запрет не касается беспилотников, которые используются органами власти и вступает в силу с момент публикации.

«Постановляю запретить до особого распоряжения использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Ставропольского края, за исключением беспилотных гражданских воздушных судов, используемых органами государственной власти», – говорится в сообщении.

Напомним, что аналогичные запреты уже были установлены в Воронежской и Пензенской областях. В соответствующих указах отмечалось, что эта мера была принята в целях усиления охраны общественного порядка.