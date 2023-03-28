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9 минут назад

Совбез ООН обсудит размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии

Lenta.ru

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) обсудит размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии 31 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

Совбез ООН обсудит размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заседание инициировано западными делегациями и назначено на текущей неделе в пятницу.

26 марта Путин объявил, что Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории республики, строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Политик подчеркнул, что боеприпасы будут размещены без нарушения обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

Армия,Владимир Путин,Совбез ООН,
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