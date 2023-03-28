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28 минут назад

Боец «Азова»* получил 20 лет колонии строгого режима

Газета.Ruиещё 1

Командир боевой группы украинского батальона «Азов» (организация запрещена в России) Дмитрий Смития получил 20 лет колонии строгого режима за убийство жительницы Мариуполя. Об этом сообщает интернет-проект «Трибунал».

Боец «Азова»* получил 20 лет колонии строгого режима
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что приговор был вынесен Верховным судом ДНР.

«Следствие установило, что весной 2022 года этот военный преступник совместно с другими боевиками размещались на позиции, расположенной на 3-м этаже жилого дома по улице Азовстальской в городе Мариуполе. Они охраняли и патрулировали территории, а также наблюдали за передвижением людей в районе жилого дома», — говорится в сообщении.

Авторы проекта рассказали, что по версии следствия 24 марта 2022 на эту позицию пришла местная женщина, которая предложила азовцам еду. В ответ она услышала лишь хамство и угрозы с требованием уйти. На следующий день женщина снова пришла на позицию, чтобы попытаться наладить контакт с бойцами, но они не стали с ней общаться и просто расстреляли ее.

«25 марта совершил преступление против гражданского населения, а конкретно — убийство. Я заподозрил, что человек корректирует огонь и произвел выстрел. Эта женщина приходила перед этим несколько раз к нам на позиции, мы ее просили не приходить. Она приносила еду. После этого я заподозрил, что она является корректировщиком. Я ей высказал претензии, чтобы она сюда не приходила, потому что у нас с ней уже был конфликт. Это меня обозлило, и я решил ее убить. Сделал один выстрел ей в спину, после чего она умерла», — рассказал Смития в интервью «Трибуналу».

Армия,Украинское военизированное националистическое объединение "Азов",
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