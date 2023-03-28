Боец «Азова»* получил 20 лет колонии строгого режима

«25 марта совершил преступление против гражданского населения, а конкретно — убийство. Я заподозрил, что человек корректирует огонь и произвел выстрел. Эта женщина приходила перед этим несколько раз к нам на позиции, мы ее просили не приходить. Она приносила еду. После этого я заподозрил, что она является корректировщиком. Я ей высказал претензии, чтобы она сюда не приходила, потому что у нас с ней уже был конфликт. Это меня обозлило, и я решил ее убить. Сделал один выстрел ей в спину, после чего она умерла», — рассказал Смития в интервью «Трибуналу».