На Украине создали три ударные роты беспилотников

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в Telegram-канале, что в стране сформированы первые три ударные роты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), готовые к боевым действиям.

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«Сегодня первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Starlink. Все беспилотники украинского производства», — написал он.

Федоров также отметил, что оборудование для ударных рот армии дронов было приобретено частными донорами.

По словам министра, БПЛА предназначены для выполнения разведывательных и ударных миссий и наведения артиллерии.

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев активизировал работу беспилотников в зоне проведения боевых действий. По словам Марочко, украинские военные пользуются БПЛА разных модификаций.