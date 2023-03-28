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1 час назад

Глава Минцифры Украины Федоров сообщил о формировании первых трех ударных рот БПЛА

Газета.Ru

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в Telegram-канале, что в стране сформированы первые три ударные роты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), готовые к боевым действиям.

На Украине создали три ударные роты беспилотников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Starlink. Все беспилотники украинского производства», — написал он.

Федоров также отметил, что оборудование для ударных рот армии дронов было приобретено частными донорами.

По словам министра, БПЛА предназначены для выполнения разведывательных и ударных миссий и наведения артиллерии.

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев активизировал работу беспилотников в зоне проведения боевых действий. По словам Марочко, украинские военные пользуются БПЛА разных модификаций.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Армия,Андрей Марочко,Михаил Федоров,Владимир Путин,
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