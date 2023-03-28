На Украине создали три ударные роты беспилотников

На Украине создали первые три ударные роты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые могут участвовать в боевых действиях. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в своем Telegram.
«Сегодня первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали», — заявил он.
Федоров отметил, что были переданы пикапы, ударные коптеры и терминалы спутниковой системы Starlink. По его словам, все БПЛА произведены Украиной.