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1 час назад

На Украине создали три ударные роты беспилотников

Lenta.ruиещё 4

На Украине создали первые три ударные роты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые могут участвовать в боевых действиях. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в своем Telegram.

На Украине создали три ударные роты беспилотников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сегодня первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали», — заявил он.

Федоров отметил, что были переданы пикапы, ударные коптеры и терминалы спутниковой системы Starlink. По его словам, все БПЛА произведены Украиной.

Армия,Михаил Федоров,
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