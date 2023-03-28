Российский военный самовольно уехал со службы и получил 1,5 года условно

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к 1,5 года лишения свободы условно старшего лейтенанта Ахмеда Азизова за самовольное оставление места службы. Об этом во вторник, 28 марта, «Ленте.ру» сообщили во 2-ом Восточном окружном военном суде.

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По данным ведомства, 24 сентября 2022 года военный решил отдохнуть и поехал в Дагестан, оставив свой воинский транспорт. 3 октября мужчина вернулся обратно на службу.

Суд назначил фигуранту годовой испытательный срок.