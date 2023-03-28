В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
25 минут назад

Российский военный самовольно уехал со службы и получил 1,5 года условно

Lenta.ru

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к 1,5 года лишения свободы условно старшего лейтенанта Ахмеда Азизова за самовольное оставление места службы. Об этом во вторник, 28 марта, «Ленте.ру» сообщили во 2-ом Восточном окружном военном суде.

Российский военный самовольно уехал со службы и получил 1,5 года условно
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным ведомства, 24 сентября 2022 года военный решил отдохнуть и поехал в Дагестан, оставив свой воинский транспорт. 3 октября мужчина вернулся обратно на службу.

Суд назначил фигуранту годовой испытательный срок.

Ранее стало известно, что Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам и шести месяцам лишения свободы майора запаса Михаила Жилина за дезертирство и незаконное пересечение государственной границы.

Армия,Михаил Жилин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий