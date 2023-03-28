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1 час назад

Генерал Милли: США из-за конфликта на Украине пересмотрят объемы производства боеприпасов

Газета.Ruиещё 3

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сената конгресса заявил, что Пентагон пересматривает объемы изготовления боеприпасов, учитывая боевые действия на Украине. Трансляция велась на сайте оборонного ведомства США.

США пересмотрят объемы производства боеприпасов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Один из главных уроков Украины — невероятный расход обычных боеприпасов, при том что речь идет об ограниченном региональном конфликте... В войне между великими державами, если она, не дай бог, когда-нибудь случится, расход боеприпасов будет невероятным», — сказал он.

По его словам, глава Минобороны США Ллойд Остин дал поручение проверить работу действующих военных заводов, чтобы определить, верны ли расчеты, на которых будут основываться запросы на финансирование.

Милли добавил, что особое внимание уделяется снарядам калибра 155 мм.

В России стали активнее выпускать боеприпасы

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад поставляет Украине очень большое количество вооружений.

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