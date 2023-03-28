В США заявили о провале испытаний гиперзвукового оружия

Министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил на слушаниях в Конгрессе, что последние испытания гиперзвукового оружия в стране не имели успеха. Об этом сообщает РИА Новости.
«Те (испытания. — «Газета.Ru»), что мы только что провели, не были успешны. Мы не получили от испытаний данные, которые нам были нужны», — сказал министр.
13 марта ракету AGM-183 ARRW выпустили с борта стратегического бомбардировщика B-52H у побережья Калифорнии.
25 марта член палаты представителей конгресса США Даг Лэмборн во время мероприятия в исследовательском центре CSIS в Вашингтоне заявил, что страна должна сосредоточить усилия на развитии гиперзвукового оружия, в котором она значительно отстает от Китая.
12 декабря 2022 года военно-воздушные силы США провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты «воздух-земля».