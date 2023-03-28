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56 минут назад

Министр ВВС Кендалл: последние испытания гиперзвукового оружия в США были неуспешными

Газета.Ru

Министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил на слушаниях в Конгрессе, что последние испытания гиперзвукового оружия в стране не имели успеха. Об этом сообщает РИА Новости.

В США заявили о провале испытаний гиперзвукового оружия
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Те (испытания. — «Газета.Ru»), что мы только что провели, не были успешны. Мы не получили от испытаний данные, которые нам были нужны», — сказал министр.

13 марта ракету AGM-183 ARRW выпустили с борта стратегического бомбардировщика B-52H у побережья Калифорнии.

25 марта член палаты представителей конгресса США Даг Лэмборн во время мероприятия в исследовательском центре CSIS в Вашингтоне заявил, что страна должна сосредоточить усилия на развитии гиперзвукового оружия, в котором она значительно отстает от Китая.

Названо преимущество гиперзвуковых ракет России над американскими

12 декабря 2022 года военно-воздушные силы США провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты «воздух-земля».

Армия,Фрэнк Кендалл,CSIS,
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