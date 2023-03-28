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30 минут назад

Депутат рассказал о поставках неисправного вооружения Росгвардии

Lenta.ruиещё 8

Правоохранители задержали начальника отдела Морского управления Росгвардии Сергея Волкова по делу о поставках неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. Об этом в Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Депутат рассказал о поставках неисправного оружия Росгвардии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Волкова задержали на 48 часов. Против него возбудили уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. По данным следствия, Волков и ряд должностных лиц организовали поставку некачественного оружия по завышенным ценам. Ущерб составил около 400 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что суд арестовал до 4 мая замкомандующего Центральным округом (ЦО) войск Росгвардии Вадима Драгомирецкого по делу о коррупции.

Армия,Вадим Драгомирецкий,Сергей Волков,Александр Хинштейн,Росгвардия,Госдума,
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