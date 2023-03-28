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21 минуту назад

США продолжат разведполеты дронов над Черным морем

Lenta.ru

США намерены продолжить разведполеты над Черным морем. С таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин, его цитирует РИА Новости.

США продолжат разведполеты дронов над Черным морем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мы будем летать по маршрутам, которые нам представляются необходимыми для сбора разведывательной информации», — заявил он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Глава оборонного ведомства не уточнил, продолжатся ли полеты дронов в районе, где ранее был сбит американский беспилотник MQ-9.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с беспилотником MQ-9 США над Черным морем. В США сообщили, что БПЛА проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве и его «задел проводивший сопровождение российский самолет».

Армия,Ллойд Остин,Конгресс США,Пентагон,
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