США продолжат разведполеты дронов над Черным морем

США намерены продолжить разведполеты над Черным морем. С таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин, его цитирует РИА Новости.
«Мы будем летать по маршрутам, которые нам представляются необходимыми для сбора разведывательной информации», — заявил он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.
Глава оборонного ведомства не уточнил, продолжатся ли полеты дронов в районе, где ранее был сбит американский беспилотник MQ-9.
14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с беспилотником MQ-9 США над Черным морем. В США сообщили, что БПЛА проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве и его «задел проводивший сопровождение российский самолет».