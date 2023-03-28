"Это не поможет им в текущей борьбе, - сказал он в ответ на вопрос о необходимости предоставления истребителей четвертого поколения, в частности F-16, Украине в ближайшее время. - Будет ли у них [киевских властей] шанс получить такую возможность в будущем? Мы все считаем, что да".