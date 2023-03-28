Россия отказалась обмениваться данными по ДСНВ с США

Помощник главы Пентагона Джон Пламб заявил, что Белый дом отправил России запрос на регулярный обмен данными в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако получили отказ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Пламб также добавил, что в ответ на это США также не будут делиться аналогичными данными.
«Мы вновь коммуницировали с Россией, напомнив им о приближающемся конце месяца, когда должен состояться полугодовой обмен данными. <...> Россия ответила, что не будет предоставлять эту информацию», – уточнил помощник главы Пентагона.
По словам Пламба, зеркальный отказ США предоставлять информацию по ДСНВ является «дипломатической контрмерой».
21 февраля во время своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия страны в ДСНВ. 22 февраля соответствующий закон был единогласно принят Госдумой России.