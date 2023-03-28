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35 минут назад

Россия отказалась обмениваться данными по ДСНВ с США

Елена Прошина

Помощник главы Пентагона Джон Пламб заявил, что Белый дом отправил России запрос на регулярный обмен данными в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако получили отказ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пламб также добавил, что в ответ на это США также не будут делиться аналогичными данными.

«Мы вновь коммуницировали с Россией, напомнив им о приближающемся конце месяца, когда должен состояться полугодовой обмен данными. <...> Россия ответила, что не будет предоставлять эту информацию», – уточнил помощник главы Пентагона.

По словам Пламба, зеркальный отказ США предоставлять информацию по ДСНВ является «дипломатической контрмерой».

Постпред России назвал условие возвращения к диалогу с США по ДСНВ

21 февраля во время своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия страны в ДСНВ. 22 февраля соответствующий закон был единогласно принят Госдумой России.

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