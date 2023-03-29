Экспертиза установила, что упавший в Новой Москве беспилотный летательный аппарат был без взрывчатки. Такие подробности приводит Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

Специалисты рассказали, что корпус аппарата изготовлен из пенопласта и дерева. Внутри находился моторчик с предохранителем. Беспилотник имеет длину основания около метра, а крыльев — 1,5 метра.

Результаты экспертизы показывают, что аппарат не мог пролететь больше 250 километров, а его скорость не могла превышать 80 километров в час.