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19 минут назад

Раскрыты подробности об упавшем в Новой Москве беспилотнике

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Экспертиза установила, что упавший в Новой Москве беспилотный летательный аппарат был без взрывчатки. Такие подробности приводит Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

Специалисты рассказали, что корпус аппарата изготовлен из пенопласта и дерева. Внутри находился моторчик с предохранителем. Беспилотник имеет длину основания около метра, а крыльев — 1,5 метра.

Результаты экспертизы показывают, что аппарат не мог пролететь больше 250 километров, а его скорость не могла превышать 80 километров в час.

Об обнаружении обломков беспилотного летательного аппарата в деревне Свитино в Вороновском поселении Новой Москвы стало известно 28 марта. Обломки были окрашены в цвета флага Украины. Заметивший их 53-летний мужчина разъяснил представителям экстренных служб, что нашел упавший дрон, когда гулял с собакой.

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