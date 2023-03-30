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В США заявили о планах вернуть Россию к выполнению ДСНВ

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США работают над возвращением России к участию в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), чтобы Москва в полной мере выполняла требования документа. Об этом заявил зампредставителя Госдепа Ведант Пател на брифинге ведомства, запись доступна в Youtube.

В США заявили о планах вернуть Россию к выполнению ДСНВ
© U.S. Department of State / YouTube

«США будут рассматривать дополнительные контрмеры. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы вернуть стороны к выполнению требований», — заявил он.

По его словам, Вашингтон осознает важность этого вопроса, ведь исполнение ДСНВ является одной из основ международной ядерной безопасности.

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