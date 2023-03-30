В США заявили о планах вернуть Россию к выполнению ДСНВ

США работают над возвращением России к участию в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), чтобы Москва в полной мере выполняла требования документа. Об этом заявил зампредставителя Госдепа Ведант Пател на брифинге ведомства, запись доступна в Youtube.
«США будут рассматривать дополнительные контрмеры. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы вернуть стороны к выполнению требований», — заявил он.
По его словам, Вашингтон осознает важность этого вопроса, ведь исполнение ДСНВ является одной из основ международной ядерной безопасности.