В Японии внимательно следят за дальнейшими шагами РФ и США по ДСНВ

Правительство Японии следит и продолжит внимательно следить за действиями России и США вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в среду на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

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"Мы продолжим внимательно следить за действиями обеих стран", - отметил он. Мацуно подчеркнул, что ДСНВ - важный договор, призванный сохранять стратегическую стабильность и наглядно демонстрировать прогресс ядерных потенциалов России и США.

США отказались от передачи массива данных за полугодичный период в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В Госдепе подчеркнули, что такой шаг является ответными мерами, "призванными подтолкнуть Россию вернуться к выполнению соглашения".

Помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса, заявил, что Соединенные Штаты на текущей неделе связались с Россией с целью обмена данными в рамках ДСНВ, однако получили отказ. Позднее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не хотели бы приостанавливать с РФ обмен информацией в рамках ДСНВ, однако для возвращения к взаимной передаче информации требуется соответствующее решение Москвы.