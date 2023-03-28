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Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Челябинской и Кировской областях

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил работу автоматизированных линий производств снарядов и ракет, а также систему контроля качества продукции в ходе поездки на предприятия ОПК Челябинской и Кировской областей. Об этом сообщили во вторник в российском военном ведомстве.

Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Челябинской и Кировской областях
© ТАСС

"Министр обороны РФ проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества выпускаемой продукции", - сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что руководители предприятий доложили Шойгу о текущих результатах выполнения государственного оборонного заказа, а также о реализуемых проектах по модернизации и расширению производственных мощностей и повышению производительности труда.

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