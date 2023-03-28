Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Челябинской и Кировской областях

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил работу автоматизированных линий производств снарядов и ракет, а также систему контроля качества продукции в ходе поездки на предприятия ОПК Челябинской и Кировской областей. Об этом сообщили во вторник в российском военном ведомстве.