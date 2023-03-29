ВС России уничтожили четыре украинских пункта управления

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили четыре украинских пункта управления в ДНР и Херсонской области.

«Поражены четыре пункта управления подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Орлянка Харьковской области, Авдеевка Донецкой народной республики и Новоберислав Херсонской области», — заявили в министерстве.

Ранее ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожили более 400 бойцов ВСУ и наёмников, а также четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевую машину РСЗО «Град» и гаубицу Д-20.