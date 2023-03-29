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27 минут назад

Минобороны заявило об уничтожении дронов ВСУ из стрелкового оружия

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Российские военные за минувшие сутки уничтожили восемь дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе из стрелкового оружия. Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны заявило об уничтожении дронов ВСУ из стрелкового оружия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Из какого именно стрелкового оружия — автоматов, снайперских винтовок или пистолетов велся огонь по беспилотникам, Конашенков не уточнил. Не назвал он и тип сбитых дронов. Одновременно с этим, по словам представителя МО, Вооруженные силы России (ВС) вели огонь по дронам противника и из средств противовоздушной обороны.

В оборонном ведомстве добавили, что беспилотники были сбиты близ населенных пунктов Червонопоповка и Ковалевка в Луганской народной республике и поселков Зеленый гай и Ленинское в Донецкой народной республике.

Всего с начала спецоперации ВС России уничтожили 3620 беспилотников ВСУ.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,
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