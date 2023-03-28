Литва закупит микробеспилотники для обороны

Министерство обороны Литвы сообщило о планах приобрести новое вооружение. Для усиления обороноспособности страна закупит системы противовоздушной обороны (ПВО), микробеспилотники и пистолеты-пулеметы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство республики.
В сообщении говорится, что общая сумма ассигнований на закупку вооружения в 2023 году составляет 753 миллиона евро.
На нужды минобороны Литва уже выделила 2,25 процента валового внутреннего продукта (ВВП) или 1,77 миллиарда евро.
Ранее издание Politico написало, что некоторые европейские страны, в частности Литва, получают компенсацию за военную поддержку Украины, которую они могут тратить на модернизацию собственной армии.