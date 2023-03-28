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31 минуту назад

Литва закупит микробеспилотники для обороны

Lenta.ru

Министерство обороны Литвы сообщило о планах приобрести новое вооружение. Для усиления обороноспособности страна закупит системы противовоздушной обороны (ПВО), микробеспилотники и пистолеты-пулеметы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство республики.

Литва закупит микробеспилотники для обороны
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В сообщении говорится, что общая сумма ассигнований на закупку вооружения в 2023 году составляет 753 миллиона евро.

На нужды минобороны Литва уже выделила 2,25 процента валового внутреннего продукта (ВВП) или 1,77 миллиарда евро.

Ранее издание Politico написало, что некоторые европейские страны, в частности Литва, получают компенсацию за военную поддержку Украины, которую они могут тратить на модернизацию собственной армии.

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