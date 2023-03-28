Португалия сообщила о получении Украиной трех танков Leopard

Украина получила от Португалии три танка Leopard 2A6. Об этом сообщило Министерство национальной обороны республики.

"Три танка Leopard 2A6, безвозмездно предоставленные Португалией, уже находятся на Украине", - говорится в публикации, размещенной в понедельник вечером на странице ведомства в Twitter.

8 марта глава Минобороны ФРГ Борис Писториус проинформировал, что в текущем месяце Киев получит от Берлина и Лиссабона 21 танк Leopard 2A6, 18 из них должна была поставить Германия. 27 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Вооруженные силы Украины уже получили 18 германских боевых машин.