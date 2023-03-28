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8 минут назад

Минобороны Португалии сообщило о получении Украиной трех танков Leopard

ТАССиещё 1

Украина получила от Португалии три танка Leopard 2A6. Об этом сообщило Министерство национальной обороны республики.

Португалия сообщила о получении Украиной трех танков Leopard
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Три танка Leopard 2A6, безвозмездно предоставленные Португалией, уже находятся на Украине", - говорится в публикации, размещенной в понедельник вечером на странице ведомства в Twitter.

8 марта глава Минобороны ФРГ Борис Писториус проинформировал, что в текущем месяце Киев получит от Берлина и Лиссабона 21 танк Leopard 2A6, 18 из них должна была поставить Германия. 27 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Вооруженные силы Украины уже получили 18 германских боевых машин.

Армия,В мире,СВО,Борис Писториус,Олаф Шольц,
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