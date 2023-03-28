В Идлибе войска Сирии нанесли удары по базам террористов

Артиллерия сирийской армии атаковала во вторник позиции бандформирований в районе Маарет-эн-Наасан на севере провинции Идлиб. Об этом сообщила газета Al Watan. По ее информации, удары были нанесены также по горной местности Джебель-эз-Завия, которая служит форпостом экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В результате со стороны противника есть убитые и раненые.

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По информации издания, боевики обстреляли в понедельник из минометов населенные пункты к западу от Алеппо, находящиеся под защитой правительственных сил, нарушив режим прекращения огня в северной зоне деэскалации. Ранее банда террористов, связанная с "Джебхат ан-Нусрой", попыталась проникнуть в находящуюся под контролем сирийских войск долину Сахль-эль-Габ на севере провинции Хама, но встретила отпор. В ходе боестолкновения погибли шесть сирийских военнослужащих и ополченцев.

Активность бандформирований заметно возросла с начала 2023 года. По данным телеканала Al-Hadath, террористы и их пособники более 50 раз нарушали режим прекращения огня в провинции Идлиб и прилегающих к ней регионах в Алеппо, Латакии и Хаме. В результате этих вылазок были убиты не менее 22 мирных граждан.