Резников опубликовал видео тест-драйва танков Challenger 2

Украинский министр обороны Алексей Резников показал видео тест-драйва танков Challenger 2, переданных Киеву Великобританией. Ролик опубликован в твиттере министра.
На видео запечатлены несколько Challenger 2 с украинскими флагами.
«Это чудесно. <…> Очень хорошие штуки. Спасибо большое Великобритании от Украины», - сказал Резников из люка танка.
Затем на видео показали, как британские танки передвигаются по полю.
«Было очень приятно прокатиться на первом украинском Challenger 2. Эти фантастические машины скоро приступят к своим боевым задачам», - так министр подписал видео.
Как рассказал «Корреспондент», ранее Резников заявил, что обкатал танки вместе с десантниками.
«После личного пилотирования Challenger могу сказать, что даже водителю Rolls Royce будет не так комфортно, как экипажу этого шедевра внедорожного боевого искусства», - так он описал свой опыт.
Британия первой среди западных стран согласовала передачу танков Украине. Сообщалось, что Лондон поставит Киеву 14 танков Challenger 2.