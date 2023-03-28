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53 минуты назад

Резников опубликовал видео тест-драйва танков Challenger 2

Мария Иванова

Украинский министр обороны Алексей Резников показал видео тест-драйва танков Challenger 2, переданных Киеву Великобританией. Ролик опубликован в твиттере министра.

На видео запечатлены несколько Challenger 2 с украинскими флагами.

«Это чудесно. <…> Очень хорошие штуки. Спасибо большое Великобритании от Украины», - сказал Резников из люка танка.

Затем на видео показали, как британские танки передвигаются по полю.

«Было очень приятно прокатиться на первом украинском Challenger 2. Эти фантастические машины скоро приступят к своим боевым задачам», - так министр подписал видео.

Как рассказал «Корреспондент», ранее Резников заявил, что обкатал танки вместе с десантниками.

«После личного пилотирования Challenger могу сказать, что даже водителю Rolls Royce будет не так комфортно, как экипажу этого шедевра внедорожного боевого искусства», - так он описал свой опыт.

Британия первой среди западных стран согласовала передачу танков Украине. Сообщалось, что Лондон поставит Киеву 14 танков Challenger 2.

Армия,Видео,Алексей Резников,
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