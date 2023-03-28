Эстония модернизировала армию за счет помощи Украине

Правительство Эстонии модернизировало военный арсенал за счет поставок устаревшего вооружения на Украину. Об этом Евросоюза.
«Что делают эстонцы, так это отправляют старые материалы, которые больше не производятся, а затем просят компенсацию современными альтернативами», — сказал один из собеседников издания.
Он привел в пример поставки на Украину старых советских ракет «Стрела» класса «земля-воздух» и требование выгодной компенсации в виде американских «Стингеров».
Также отмечается, что Эстония потребовала возместить пожертвования украинской армии. За 160 миллионов евро Таллин попросил 134 миллиона, следует из информации, предоставленной Politico.
Страны Евросоюза делают взносы в Европейский фонд мира, из которого в дальнейшем могут получить финансовую компенсацию. Шесть стран, включая Эстонию, Финляндию, Латвию, Литву, Францию и Швецию, как утверждает Politico, рассчитали требования о возмещении расходов, исходя из закупочной цены военной техники, а не из ее фактической стоимости.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что страна получит 300 миллионов евро в качестве компенсации за военно-техническую помощь Украине. Он также заявил, что компенсация «будет очень хорошей и полезной для Польши».