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Эстония модернизировала армию за счет помощи Украине

Правительство Эстонии модернизировало военный арсенал за счет поставок устаревшего вооружения на Украину. Об этом Евросоюза.

Эстония модернизировала армию за счет помощи Украине
© Estonian Defence Forces

«Что делают эстонцы, так это отправляют старые материалы, которые больше не производятся, а затем просят компенсацию современными альтернативами», — сказал один из собеседников издания.

Он привел в пример поставки на Украину старых советских ракет «Стрела» класса «земля-воздух» и требование выгодной компенсации в виде американских «Стингеров».

Также отмечается, что Эстония потребовала возместить пожертвования украинской армии. За 160 миллионов евро Таллин попросил 134 миллиона, следует из информации, предоставленной Politico.

Страны Евросоюза делают взносы в Европейский фонд мира, из которого в дальнейшем могут получить финансовую компенсацию. Шесть стран, включая Эстонию, Финляндию, Латвию, Литву, Францию и Швецию, как утверждает Politico, рассчитали требования о возмещении расходов, исходя из закупочной цены военной техники, а не из ее фактической стоимости.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что страна получит 300 миллионов евро в качестве компенсации за военно-техническую помощь Украине. Он также заявил, что компенсация «будет очень хорошей и полезной для Польши».

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