Российская артиллерия нанесла удар по подразделению ВСУ в Херсоне

"Ночью по расположению одного из подразделений ВСУ в промышленном районе Херсона был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили три единицы автомобильной техники, 20 погибших военных ВСУ, еще 18 получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.