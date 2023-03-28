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18 минут назад

Российская артиллерия нанесла удар по подразделению ВСУ в промышленном районе Херсона

ТАСС

Российские артиллеристы в ночь на вторник нанесли удар по расположению одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в промышленном районе Херсона, сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона.

Российская артиллерия нанесла удар по подразделению ВСУ в Херсоне
Фото: ТАССТАСС

"Ночью по расположению одного из подразделений ВСУ в промышленном районе Херсона был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили три единицы автомобильной техники, 20 погибших военных ВСУ, еще 18 получили ранения различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

В понедельник артиллеристы ВС РФ уничтожили миномет калибра 120 мм с боекомплектом и расчетом в районе поселка Приозерное в пригороде Херсона. Погибли пятеро военных ВСУ, трое получили ранения различной степени тяжести.

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