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Турция разработала способный садиться на морские суда боевой дрон

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Уже в конце апреля Турция представит беспилотный летательный аппарат, который может садиться на морские суда с короткой ВПП. Он станет первым в мире в своем роде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Турция разработала способный садиться на морские суда боевой дрон
© globallookpress.com

Разработкой БПЛА занималась турецкая компания Baykar. Ударный беспилотник Bayraktar TB3 впервые будет представлен на фестивале авиации и космических технологий – TEKNOFEST-2023 в Стамбуле в апреле. Тестовые полеты начнутся уже в этом году.

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Новейший беспилотник оснащен складывающимся крылом. Он способен взлетать и совершать посадку на морские суда, в том числе на флагман ВМС Турции - TCG Anadolu. БПЛА станет серьезным стимулом для укрепления обороноспособности Турции, поскольку он может использоваться для разведки и атаки на больших расстояниях.

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