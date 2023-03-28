Турция разработала способный садиться на морские суда боевой дрон

Уже в конце апреля Турция представит беспилотный летательный аппарат, который может садиться на морские суда с короткой ВПП. Он станет первым в мире в своем роде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Разработкой БПЛА занималась турецкая компания Baykar. Ударный беспилотник Bayraktar TB3 впервые будет представлен на фестивале авиации и космических технологий – TEKNOFEST-2023 в Стамбуле в апреле. Тестовые полеты начнутся уже в этом году.