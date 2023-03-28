Япония сообщила о пристальном наблюдении за стрельбами ТОФ

Власти Японии пристально наблюдают за ситуацией вокруг плановых стрельб, которые провели экипажи ракетных катеров Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ в Японском море. Об этом во вторник заявил на пресс-конференции в Токио глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.