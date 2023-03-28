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В ЛНР заявили о собиравших данные в Артемовске иностранцах

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что вместе с высокопоставленными украинскими военными в Артемовск приехали иностранцы, собиравшие информацию об обстановке в городе Об этом сообщает РИА Новости.

В ЛНР заявили о собиравших данные в Артемовске иностранцах
© globallookpress.com

27 марта командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский побывал на артемовском направлении.

По итогам визита он заявил, что наиболее интенсивная фаза боев за Артемовск продолжается. Сырский оценил ситуацию как стабильно тяжелую. По его словам, украинские военные не покидают город из-за «военной необходимости».

«Украинская пресса умолчала факт присутствия с генералом иностранных "статистов", которые фиксировали обстановку», - заявил Марочко.

Он рассказал со ссылкой на собственные источники, что эти иностранцы провели рекогносцировку (разведку о расположении и силах войск противника) на местности.

По мнению Марочко, иностранцы могли работать отдельно на свое командование и готовить для него отчет для принятия решений.

В начале января 2023 года под контроль российских военных перешел донецкий город Соледар. В Минобороны РФ подчеркивали, что город имеет стратегическое значение: контроль над ним «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в городе украинские войска».

В начале марта советник украинского президента Александр Роднянский допустил, что ВСУ могут «стратегически отступить» из Артемовска.

Американские эксперты, опрошенные NBC News, отмечали, что Украина совершила большую ошибку, отказавшись отступить из Артемовска раньше. По их мнению, теперь попытки удержать город «могут обойтись дороже, чем это того стоит».

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