КНДР заявила о новом испытании подводного ядерного беспилотника

КНДР с 25 по 27 марта снова испытала беспилотный подводный аппарат, который способен нести ядерный боезаряд. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Так, 25 марта в Вонсанском заливе запустили подводный ядерный беспилотник «Хэиль-1». Он добрался до обозначенной точки в уезде Хвадэ в провинции Хамген Пукто к 27 марта. За это время аппарат прошел расстояние порядка 600 км по сложной траектории, а после подорвал макет ядерного заряда.
ЦТАК отмечает, что испытания подтвердили надежность и безопасность беспилотника, а также позволили оценить все его тактико-технические характеристики.
Напомним, что с 21 по 23 марта КНДР уже проводила испытания подводного ядерного оружия. В них принимал участие лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. ЦТАК подчеркивало, что они были нужны, чтобы «предупредить противника о реальном ядерном кризисе и проверить надежность ядерных сил для самообороны».