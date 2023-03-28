КНДР заявила о новом испытании подводного ядерного беспилотника

КНДР с 25 по 27 марта снова испытала беспилотный подводный аппарат, который способен нести ядерный боезаряд. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Так, 25 марта в Вонсанском заливе запустили подводный ядерный беспилотник «Хэиль-1». Он добрался до обозначенной точки в уезде Хвадэ в провинции Хамген Пукто к 27 марта. За это время аппарат прошел расстояние порядка 600 км по сложной траектории, а после подорвал макет ядерного заряда.

ЦТАК отмечает, что испытания подтвердили надежность и безопасность беспилотника, а также позволили оценить все его тактико-технические характеристики.