Германия использует конфликт на Украине для собственного перевооружения, чтобы в будущем ввязаться в передел мира, который непременно приведет к столкновению с США. Об этом пишет газета WSWS.

«Германия использует украинский конфликт, чтобы перевооружиться и агрессивно вступить в борьбу за передел мира. В конце концов это приведет к открытому конфликту с США», — говорится в материале газеты.

Там добавили, что, несмотря на оказание Германией военной помощи Украине совместно с НАТО, внутреннее напряжение среди западных стран нарастает с каждым часом.