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Wsws: Германия готовится к открытому конфликту с США

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Германия использует конфликт на Украине для собственного перевооружения, чтобы в будущем ввязаться в передел мира, который непременно приведет к столкновению с США. Об этом пишет газета WSWS.

СМИ сообщили о подготовке Германии к открытому конфликту с США
© flickr.com

«Германия использует украинский конфликт, чтобы перевооружиться и агрессивно вступить в борьбу за передел мира. В конце концов это приведет к открытому конфликту с США», — говорится в материале газеты.

Там добавили, что, несмотря на оказание Германией военной помощи Украине совместно с НАТО, внутреннее напряжение среди западных стран нарастает с каждым часом.

Стало известно о планах ФРГ увеличить военную помощь Украине

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев выразил мнение, что США заинтересованы в распаде Евросоюза (ЕС), так как это будет означать для Вашингтона устранение экономического конкурента. США заинтересовано использовать Европу для ведения войны с Россией, передает RT.

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