Мобилизация: последние новости на сегодня 28 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 28 марта 2023, в материале «Рамблера».

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Депутат ГД увидел потенциал добровольческой армии в России

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В России может появиться одна большая добровольческая армия с централизованным снабжением и единым руководством. Командиры различных добровольческих отрядов подтвердили свою готовность к возможному объединению. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев, передает URA.RU со ссылкой на Argumenti.ru.

Он рассказал, что к созданию армии с единым руководством нужно подходить очень вдумчиво и внимательно, так как добровольческие отряды обычно объединяются вокруг командира, которому должны полностью доверять.

Депутат также считает нужным уточнить требования к подготовке добровольцев, так как не всем нужна отменная физическая подготовка. Например, операторы дронов полезны в первую очередь своими умственными способностями, а не показателями выносливости. Также для армии с единым руководством потребуется централизованная подготовка солдат и общее обеспечение, резюмировал Журавлев.

В начале апреля в Башкирию на отпуск приедут мобилизованные из зоны боевых действий

В Башкирию в апреле прибудут несколько сотен военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Украине. Они собираются провести отпуск вместе с родными, рассказал глава республики Башкортостан Радий Хабиров, передает портал Gorobzor.ru.

Глава региона поручил организовать для военнослужащих автобусы, сопровождение и встречу на границе.

«Это большое событие! Мы с нетерпением их ждем», — подчеркнул он.

Штурмовавшие Угледар отец и сын рассказали о том, как оказались на фронте

Отец и сын, принимающие участие в боевых действиях на Украине, рассказали, как попали на фронт. Об этом пишет «Звезда».

Сын с позывным «Моджахед» отправился в зону боевых действий в рамках частичной мобилизации. Отец с позывным «Монах» отказался от возможности остаться дома, хотя мог сделать это из-за работы, и поехал вслед за ним добровольцем.

«Просто пришел и сказал: я не буду прятаться от мобилизации, я поеду — все. Отец волновался, но в итоге поехал со мной», — рассказал «Моджахед».