Байдену задали неудобный вопрос об оружии для Украины

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин в своем Джо Байдену неудобный вопрос о поставках оружия для Украины.

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По ее словам, Байден и партия демократов вооружают другую страну на сотни миллиардов долларов, но отказываются поддержать своих граждан в целях безопасности.

«Почему бы Байдену и демократам не отправить деньги и поддержать законопроект для защиты невинных американских школьников с помощью хороших парней с пушками?», — заявила конгрессвумен.