Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с Украину в подготовке экологической катастрофы с упавшим в Тульской области беспилотником «Стриж».

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Как заявил Попов, в направлении полета украинского дрона находятся крупные химические производства. Детонация на одном из них могла бы привести к крупномасштабной экологической катастрофе.

По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассчитывают не столько на боевой потенциал, сколько на психологический эффект.

«Киеву важно показать, на какое расстояние их ударный беспилотник долетает», — пояснил военный летчик.

В воскресенье, 26 марта, в городе Киреевске Тульской области произошел взрыв. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы района, взрыв прозвучал в 15:19 на Дорожной улице. Три человека получили ранения, их здоровью ничего не угрожает.