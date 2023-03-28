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10 минут назад

В Швейцарии одобрили возможную продажу Германии 25 танков Leopard

Lenta.ruиещё 4

Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) во вторник одобрила возможную продажу Германии 25 танков Leopard 87, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

В Швейцарии одобрили возможную продажу Германии 25 танков Leopard
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как уточнили в кабинете министров, был согласован вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 87. Предложение поддержали 17 человек против семи при одном воздержавшемся.

«Это должно создать основу для перепродажи машин, которые больше не нужны Швейцарии, производителю в ФРГ», — подчеркнули в парламенте.

Ранее на Украину прибыли 18 танков Leopard 2, обещанных правительством Германии. До этого первая партия французских легких колесных танков AMX-10 RC также поступила на Украину, некоторые машины уже находятся на передовой.

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