Описан возможный сценарий контрнаступления Украины

Украина, несмотря на обучение военных и приток техники НАТО, не сможет начать наступление в стиле Альянса, в частности, массированную атаку с воздуха с использованием самолетов и крылатых ракет. Об пишет газета Wall Street Journal.

Американский подполковник в отставке Джон Нагл уверяет, что Украина сейчас обладает лишь ограниченным числом истребителей и боевых вертолетов, поэтому вряд ли их будут использовать в лобовой атаке.

Эксперты в области стратегии рассказали изданию, что украинские войска, скорее всего, попытаются совершить крупную атаку или несколько небольших атак с применением высокоточного оружия дальнего действия наземного базирования, в том числе ракеты и артиллерию западного производства. После этого, возможно, к наступлению примкнут сухопутные войска, однако, и они будут отличаться от стандартов Североатлантического альянса.

«Большая разница в том, что силы США или союзников возглавили бы авангард современных боевых танков, в то время как украинские силы будут иметь лишь небольшое их количество», — пишет Wall Street Journal.

Ближайшие полгода решат исход спецоперации. Украина готовится к наступлению весной, целью которого будет прорыв сухопутного моста в Крым. Также возможны бои на Луганском и Запорожском направлениях. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на одного из руководителей НАТО.

«То, к чему мы готовимся, — это весеннее или летнее наступление. Следующие полгода станут ключевым периодом <…> По словам чиновника, Россия справедливо полагает, что основные наступательные действия Украины будут проходить в Луганской и Запорожской областях. В НАТО также не исключают, что Украина начнет наступление на Крым. Целью будет прорвать сухопутный мост в Крым», — передает издание со ссылкой на источник.

Партнеры Украины сейчас предоставляют Киеву все необходимое для контрнаступления, сообщил источник. Для предстоящей атаки альянс и союзники отправляют ВСУ около 500 танков и бронетранспортеров.

Наступление на Крым предполагает форсирование Днепра и выход на Херсонское направление, цитирует Nation News экс-офицера спецназа Анатолия Матвийчука. Украина готовит весеннее наступление в Запорожской области, на это направление `тянули около 40 тысяч военных ВСУ. В Верховной раде Украины заявляли о планах наступления в `елитополе и Бердянске. Армия РФ может сорвать атаку с помощью своей тактики, считает военный эксперт Юрий Кнутов. У ВСУ стало меньше подготовленных военных и боеприпасов, поэтому Украина не так подготовлена к наступлению, передает телеканал 360.

Вооруженным силам Украины (ВСУ) потребуется больше поставок вооружения с Запада для весеннего наступления. Об этом пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на экспертов.

Военные аналитики, как говорится в статье, считают, что весеннее контрнаступление Украины имеет шанс стать «самым быстрым и наименее затратным потенциальным путем к миру», но если ВСУ проведут успешные боевые действия, западным партнерам Украины потребуется предоставить Киеву дополнительные поставки военной помощи, при чем сделать это в более короткие сроки, чем предыдущие поставки.

По мнению автора статьи, успех украинской армии будет зависеть от их способности продолжать максимально использовать «медленные и недостаточные поставки» оружия с Запада.

Среди некоторых экспертов и представителей политического сообщества ходят очень ошибочные аргументы по поводу того, что союзники Украины оказали ей большую военную помощь, однако результатов этого пока нет, сказал порталу Джордж Баррос из Института изучения войны.

«Недостаток этого аргумента в том, что если вы изучите оперативные потребности Украины и сравните их с тем, что мы отправляем, там будет огромное несоответствие. Проблема в том, что мы на самом деле не дали украинцам достаточно, чтобы они продемонстрировали, на что они действительно способны», — заявил Баррос и добавил, что западные страны держат Украину «на голодной диете помощи».

Американский телеканал CNN назвал целью весеннего контрнаступления войск ВС Украины ликвидацию сухопутного коридора в Крым, сообщает информационный портал "Военное обозрение".

Телеканал, ссылаясь на украинскую разведку, заявляет, что войска ВС Украины намерены добиться промежуточной победы над ВС РФ на Запорожском направлении.

"Планируется нанесение удара на юг в направлении Мелитополя и в районы Херсона, прилегающие к Крыму", - пишет CNN со ссылкой на украинские разведывательные службы.

Ранее стало известно, что будущее наступление ВСУ планируется с участием кураторов из НАТО.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк оказался недоволен тем, что западные СМИ раскрывают информацию о военных планах ВСУ. Об этом сообщает журнал Newsweek.

Журнал отмечает, что в публикации от 15 марта 2023 года издание Politico, ссылаясь на неназванных чиновников США, заявило, что, по их мнению, Киев начнет контрнаступление против Вооруженных сил Российской Федерации в мае. В статье также были подробно описаны две возможные стратегии ВСУ, которые могли бы использоваться.

В связи с публикацией Politico Подоляк выразил разочарование, что любая информация о возможном контрнаступлении попадает в СМИ, добавив, что подобные военные шаги должны стать неожиданностью для противника.

Украинская армия в данный момент не может перейти в контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки необходимого вооружения. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью японской газете Yomiuri.

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"Без танков, артиллерии и HIMARS мы не можем отправить наших храбрых солдат на передовую", - цитирует ТАСС Зеленского.

Он также указал на серьезную нехватку боеприпасов, подчеркнув, что в настоящее время Киев ожидает их поставок от партнеров.

Говоря о возможности возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией, Зеленский заявил, что "для этого не сформировано абсолютно никаких условий". Он также отметил, что скептически относится к предложенному Китаем плану мирного урегулирования.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр напомнила в Telegram о том, кто имеет право обнародовать информацию о военных планах армии, призвав журналистов не поднимать тему о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в этом государстве — Верховный Главнокомандующий (Президент), Министр обороны, Главнокомандующий», — подчеркнула она.

Маляр попросила сотрудников СМИ не задавать экспертам вопросы о контрнаступлении, а также не писать посты на эту тему в социальных сетях. По ее словам, информация также является оружием, которая используется в ходе боевых действий.

Если контрнаступление, которое готовит ВСУ, провалится, Украине будет крайне сложно подготовить следующее наступление. Такое мнение высказал в понедельник президент Чехии Петр Павел в интервью польской газете Reczpospolita.

"Окно возможностей [для наступления] открыто в этом году, - сказал он. - Полагаю, что у Украины будет только одна попытка для проведения крупного контрнаступления. Поэтому, если она [Украина] примет решение провести крупное контрнаступление и оно не удастся, будет чрезвычайно сложно найти средства для следующего".

По мнению главы Чехии, после следующей зимы "будет крайне трудно поддерживать нынешний уровень помощи" Украине. В качестве причин Петр Павел назвал "истощение людских резервов" и техники, "уничтожение инфраструктуры", а также "усталость в государствах, которые поставляют помощь".

При этом чешский президент полагает, что "Украина заслуживала бы вступления в НАТО", но "по практическим причинам было бы лучше, если бы сначала она стала членом Европейского союза, а потом - членом НАТО".

Помощник врио губернатора ДНР Ян Гагин считает, что Украина отложила контрнаступление из-за нехватки вооружения и ситуации в горячих точках, например, в Артемовске, Авдеевке и Угледаре. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, военная техника НАТО, которую Запад обещал предоставить Киеву, пока не была замечена в массовом количестве на поле боя.

«Да, она встречается на фронте, но говорить о десятках и сотнях единиц боевой техники пока нам не приходится», — сказал Гагин.

Он высказал мнение, что наступление, скорее всего, отложено Вооруженными силами Украины, из-за того, что военные пока недоэкипированы. Кроме того, горячие направления фронта в ДНР сковывают на себе значительные силы ВСУ. То есть, чтобы начать контрнаступление, украинцам необходимо сначала решить вопросы на этих точках, либо уйти в эффективную оборону, либо отдать города, пояснил Гагин.

Украина не сможет провести ни одного контрнаступления до конца из-за нехватки боеприпасов. Об этом заявил американский экс-разведчик морской пехоты Скотт Риттер.

«Украине не хватает средств, чтобы довести хотя бы одно контрнаступление до конца. Все это требует огромной огневой поддержки артиллерии, поэтому Запад призывает украинцев прекратить огонь из артиллерии с огромной скоростью», — сказал Риттер в интервью youtube-каналу US Tour of Duty.

Бывший разведчик добавил, что если Украина продолжит тратить много боеприпасов, то запасы иссякнут уже к маю этого года.