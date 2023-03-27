В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Корвет «Громкий» провел стрельбы в Японском море

Lenta.ru

Экипаж корвета с управляемым ракетным вооружением «Громкий» Тихоокеанского флота (ТОФ) провел артиллерийские стрельбы в морском полигоне в Японском море. Стрельбы выполнили в соответствии с планом боевой подготовки флота, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Корвет «Громкий» провел стрельбы в Японском море
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во время выхода в море экипаж корабля выполнил стрельбу из корабельной артиллерийской установки А-190 калибра 100 миллиметров по морскому щиту, который имитировал корабль условного противника. После этого личный состав отработал задачи по противоминной защите, уничтожив макеты плавучих морских мин из крупнокалиберного пулемета.

«В ходе артиллерийских стрельб расчеты радиотехнической боевой части корвета во взаимодействии с расчетами артиллерии выполнили постановку ложной цели комплексом пассивных помех ближнего рубежа», — говорится в сообщении.

Также экипаж "Громкого" на заключительном этапе маневров отработал задачи по охране и обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде.

Корвет «Громкий» проекта 20380 передали в состав ТОФ в 2018 году. Корвет предназначен для ведения борьбы с надводными и подводными кораблями противника, а также поддержки морского десанта и патрулирования. Корвет получил комплекс «Уран» с противокорабельными ракетами Х-35.

Ранее в марте ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что корвет «Стерегущий» проекта 20380 получит новый комплекс «Калибр-НК» с крылатыми ракетами и зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут» в ходе глубокой модернизации.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий