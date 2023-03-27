Корвет «Громкий» провел стрельбы в Японском море

Экипаж корвета с управляемым ракетным вооружением «Громкий» Тихоокеанского флота (ТОФ) провел артиллерийские стрельбы в морском полигоне в Японском море. Стрельбы выполнили в соответствии с планом боевой подготовки флота, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Во время выхода в море экипаж корабля выполнил стрельбу из корабельной артиллерийской установки А-190 калибра 100 миллиметров по морскому щиту, который имитировал корабль условного противника. После этого личный состав отработал задачи по противоминной защите, уничтожив макеты плавучих морских мин из крупнокалиберного пулемета.

«В ходе артиллерийских стрельб расчеты радиотехнической боевой части корвета во взаимодействии с расчетами артиллерии выполнили постановку ложной цели комплексом пассивных помех ближнего рубежа», — говорится в сообщении.

Также экипаж "Громкого" на заключительном этапе маневров отработал задачи по охране и обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде.

Корвет «Громкий» проекта 20380 передали в состав ТОФ в 2018 году. Корвет предназначен для ведения борьбы с надводными и подводными кораблями противника, а также поддержки морского десанта и патрулирования. Корвет получил комплекс «Уран» с противокорабельными ракетами Х-35.