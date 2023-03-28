В Венгрии рассказали об опасениях финнов из-за вступления в НАТО

Жители Финляндии опасаются, что после вступления в НАТО страна перестанет быть мирной и нейтральной, так как США начнут их эксплуатировать для собственных интересов против России. Об этом заявил глава правящей фракции в венгерском парламенте, депутат Мате Кочиш со ссылкой на письма, полученные им от финских политиков, передает РИА Новости.

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«Они опасаются, что после присоединения Финляндия не останется нейтральной мирной страной, поскольку участок границы с Россией протяженностью около 1300 километров может стать очагом вооруженных конфликтов», — рассказал он.

По его словам, многие финны выражают свою озабоченность по поводу вступления страны в альянс. Кочиш подчеркнул, что граждане этого государства просили его как главу правящей фракции венгерского парламента не способствовать ее вступлению в военный блок. Финны были недовольны тем, что по данному вопросу не прошел референдум, где люди могли бы высказать свое мнение.

«Это серьезные претензии, которые по праву беспокоят многих граждан Финляндии. В нашем понимании правильно спрашивать мнение людей по всем важным вопросам. Мы понимаем высказанные опасения, но слишком поздно обсуждать их», — объяснил политик.

Однако он заверил, что Венгрия сделает все, что в ее силах «для укрепления и последующего сохранения мира».

27 марта парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО. За ратификацию членства страны в альянсе выступили 117 депутатов Национального собрания, тогда как 40 парламентариев выступили против, а 18 воздержались.