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27 минут назад

Минобороны сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8 в Запорожье

Никита Бородкин

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский военный вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Темировка Запорожской области. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8 в Запорожье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он добавил, что системам ПВО также удалось сбить 13 беспилотников в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Голиково в ЛНР и Марьинка, Ольгинка, Новый свет в ДНР.

Потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили до 65 военных. На краснолиманском направлении — более 85. На донецком направлении российские войска уничтожили более 400 украинских военнослужащих и наемников. На херсонском направлении удалось ликвидировать до 30 солдат Вооруженных сил Украины и гаубицу «Гвоздика».

В оборонном ведомстве добавили, Вооруженным силам РФ удалось уничтожить склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны в Харьковской области. По словам Конашенкова, за сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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