Битва за Артемовск (Бахмут) продолжается. На текущий момент Российские силы контролируют около 70% города. При этом поступает информация о подготовке контрудара ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина .

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР. Этот населенный пункт является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Город находится фактически в оперативном окружении - перерезаны или находятся под огневым контролем сил РФ все ведущие туда дороги с твердым покрытием. Несмотря на потери, Генштаб ВСУ продолжает заводить в котел все новые и новое части.