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8 минут назад

Последние кадры из Артемовска на 27 марта: как выглядит город

Александр Котлеткин

Битва за Артемовск (Бахмут) продолжается. На текущий момент Российские силы контролируют около 70% города. При этом поступает информация о подготовке контрудара ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

1/11 Боец ЧВК "Вагнер" у поврежденного дома в Артемовске
Фото: ТАСС
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2/11 Вид на город, разрушенный в результате обстрела
Фото: ТАСС
3/11 За город продолжаются жестокие бои
Фото: ТАСС
4/11 Боец ЧВК "Вагнер" у домов, разрушенных в результате обстрела
Фото: ТАСС
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5/11 Последствия боев в Артемовске
Фото: ТАСС
6/11 Вид на жилой дом, поврежденный в результате обстрела
Фото: ТАСС
7/11 Боец ЧВК "Вагнер" на позиции
Фото: ТАСС
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8/11 Вид на жилой дом, поврежденный в результате обстрела
Фото: ТАСС
9/11 Панорама города Артемовска
Фото: ТАСС
10/11 Последствия боев в Артемовске
Фото: ТАСС
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11/11 Бойцы ЧВК "Вагнер" во дворе одного из домов Артемовска
Фото: ТАСС

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР. Этот населенный пункт является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Город находится фактически в оперативном окружении - перерезаны или находятся под огневым контролем сил РФ все ведущие туда дороги с твердым покрытием. Несмотря на потери, Генштаб ВСУ продолжает заводить в котел все новые и новое части.

Как сейчас выглядит Артемовск – в галерее «Рамблера».

Армия,Фото,Евгений Пригожин,Генштаб,
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