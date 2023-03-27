Битва за Артемовск (Бахмут) продолжается. На текущий момент Российские силы контролируют около 70% города. При этом поступает информация о подготовке контрудара ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР. Этот населенный пункт является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Город находится фактически в оперативном окружении - перерезаны или находятся под огневым контролем сил РФ все ведущие туда дороги с твердым покрытием. Несмотря на потери, Генштаб ВСУ продолжает заводить в котел все новые и новое части.
Как сейчас выглядит Артемовск – в галерее «Рамблера».