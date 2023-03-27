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В ЛНР объяснили переброску элитных частей ВСУ под Артемовск

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает под Артемовск (украинское название — Бахмут) элитные части армии, чтобы использовать их как пехоту. Это свидетельствует о тяжелой ситуации войск республики на артемовском направлении, заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Украинские СМИ пестрят заголовками, что даже спецподразделения отправляют в Артемовск, чтобы использовать там в качестве пехоты. Это говорит, что там ситуация для украинских войск весьма критическая», — сказал он.

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