Baza: Герой России Дмитрий Лисицкий покончил с собой

Герой России подполковник Дмитрий Лисицкий покончил с собой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным источника, тело военнослужащего было обнаружено накануне утром в его квартире в Ставрополе.

Лисицкий командовал первым десантно-штурмовым батальоном 247-го особого казачьего десантно-штурмового полка. Принимал участие в операциях в нескольких горячих точках - Абхазии (в 1993 и 2008 году), Дагестане (в 1999 году), Чечне (в 1999–2000, 2001–2004 годах), а также Югославии, Украине и других. В 2015 году получил звание Героя России.

Ставропольское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»

По данным сайта "Герои страны", "закрытым" указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 22 января 2015 года за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга Лисицкому было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда". Награда была вручена в Кремле 20 февраля 2015 года главой государства.