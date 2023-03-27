Baza: Герой России Дмитрий Лисицкий покончил с собой

Герой России подполковник Дмитрий Лисицкий покончил с собой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным источника, тело военнослужащего было обнаружено накануне утром в его квартире в Ставрополе.
Лисицкий командовал первым десантно-штурмовым батальоном 247-го особого казачьего десантно-штурмового полка. Принимал участие в операциях в нескольких горячих точках - Абхазии (в 1993 и 2008 году), Дагестане (в 1999 году), Чечне (в 1999–2000, 2001–2004 годах), а также Югославии, Украине и других. В 2015 году получил звание Героя России.
По данным сайта "Герои страны", "закрытым" указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 22 января 2015 года за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга Лисицкому было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали "Золотая Звезда". Награда была вручена в Кремле 20 февраля 2015 года главой государства.
Награжден также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, медалью Суворова и другими.