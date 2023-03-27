Польша отказалась отдавать Украине все свои советские истребители

Польша отказалась отдавать Украине все имеющиеся в распоряжении советские истребители МиГ-29. Об этом заявил глава МИД республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.

«Во-первых, чтобы эти поставки были эффективными (...) В то же время мы укрепляем безопасность Польши» , — отметил он.

Ранее Словакия передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) первые истребители МиГ-29. По словам главы словацкого Минобороны Ярослава Надя, первые четыре самолета были переданы ВСУ и уже покинули территорию республики. В обмен на поставки Украине истребителей Словакия рассчитывает получить компенсацию в размере 900 миллионов долларов. В нее в том числе входит стоимость военной техники из США на сумму 700 миллионов долларов.