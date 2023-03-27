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15 минут назад

Польша отказалась отдавать Украине все свои советские истребители

Lenta.ruиещё 1

Польша отказалась отдавать Украине все имеющиеся в распоряжении советские истребители МиГ-29. Об этом заявил глава МИД республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.

Министр отметил, что передача самолетов будет осуществляться последовательно и тайно.

«Во-первых, чтобы эти поставки были эффективными (...) В то же время мы укрепляем безопасность Польши» , — отметил он.

По словам Яблонского, Минобороны республики намерено держать в секрете процесс передачи самолетов.

Ранее Словакия передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) первые истребители МиГ-29. По словам главы словацкого Минобороны Ярослава Надя, первые четыре самолета были переданы ВСУ и уже покинули территорию республики. В обмен на поставки Украине истребителей Словакия рассчитывает получить компенсацию в размере 900 миллионов долларов. В нее в том числе входит стоимость военной техники из США на сумму 700 миллионов долларов.

Армия,Видео,СВО,Павел Яблоньский,
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